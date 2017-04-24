Нижегородские обманутые дольщики будут открывать счета в региональном минфине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в двух чтениях приняли законопроект об открытии в минфине счетов для достройки домов обманутых дольщиков. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 27 апреля 2017 года.

Действующим законодательством предусмотрено, что некоммерческие организации, созданные обманутыми дольщиками для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, получают субсидии из областного бюджета. Эти субсидии направляются на определение стоимости завершения работ, достройку и ввод домов в эксплуатацию. Законопроект предполагает, что некоммерческие организации, которые являются получателями субсидии и денежных средств от дольщиков, будут открывать отдельные счета в министерстве финансов, с которых будут производиться расходы. Ожидается, что это позволит защитить средства граждан, а также обеспечить прозрачное и целесообразное использование субсидий и средств граждан.

Напомним, ранее ЗС НО усовершенствовало закон о дольщиках. В марте 2017 года во втором чтении были изменения, предполагающие возможность предоставления земельных участков в аренду без торгов застройщикам, которые намерены завершать работы на недостроенных домах. Условием является передача части квартир в собственность региона для обеспечения жильем обманутых дольщиков. При рассмотрении в первом чтении предлагалось установить эту долю на уровне 15%. Ко второму чтению она была снижена до 10%. Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без торгов, подлежит согласованию региональным парламентом.