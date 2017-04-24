Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры 27 апреля 2017 года.

Площадь Минина и Пожарского

На площади Минина и Пожарского с 10:00 – 10:45 пройдет военный парад войск Нижегородского гарнизона, с 10:45 – 11:00 - построение колонны ветеранов и движение к Вечному огню и начало всероссийской акции "Бессмертный полк" (время уточняется) С 11:15 – 11:40 ритуал у Вечного огня, с 11:40 – 12:20 встреча губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с ветеранами Великой Отечественной войны.

13:00–14:00 - Концертная программа коллективов ДК ГАЗ "Победный май"

14:00–15:00 - Гала-концерт победителей XIII Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов "Нижегородская мозаика"

15:00 – 16:00 - Гала-концерт победителей конкурса межрегионального эстрадного творчества Хит Парад "Виват! Победа!"

16:00 – 17:00 - Народный блок "Из далека долго течет река Волга"

17:00 –18:00 - Программа Нижегородского Губернского оркестра

18:00–18:30 - Вокальное трио "Интро" (Нижний Новгород) "Песни, опаленные войной"

18:30–18:45 - Тематический пролог "Ордена Победы"

18:45 – 18:55 - Поздравление Валерия Шанцева с Днем Победы

18:55 – 19:05 - Всероссийская минута молчания

19:05 – 20:00 - Выступление духового оркестра и ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии России

20:00 – 20:30 - Программа "Споемте, друзья…."

20:30 – 22:00 - Молодежная программа "Будущее за нами…"

22:00 - Фейерверк

Сквер у памятника Козьме Минину

11:00 – 13:00 - Всероссийская акция "Солдатская каша"

Площадка от Дмитриевской до Кладовой башни

12:00 – 16:00 - Выставка военной бронетехники

Площадка от Дмитриевской до Пороховой башни

12:00–16:00 - Проведение мастер-классов "Солдатский треугольник" и акция "Книговорот по-нижегородски", с 12:00–16:00 интерактивные программы для детей: конкурс рисунков на асфальте "Дети рисуют Победу", игровая площадка "Играем вместе!": игры разных лет и поколений, арт-площадка, праздничная акция "Подарок ветерану", 12:00–16:00 спортивная программа "Сила Победы"

Территория Нижегородского кремля. Площадка перед выставкой военной техники

12:00 – 14:00 - программа "Вспоминая военные традиции", 13:30–16:00 детская военно-поисковая игра "Огонь. Скорость. Броня", 14:00–17:00 - праздничная программа "Наша Победа"

Площадка у Зачатьевской башни

14:00 – 17:00 - Выставка "По дороге времени"

09:00 – 19:00 - Программа "Музыка, опаленная войной"

Театральная площадь

12:00 – 16:00 - Социальная акция "Подвиги медицинских работников во время Второй мировой войны и в наше время"

12:00 – 16:00 - Спортивно-патриотическое мероприятие "Подтянись за каждый день войны"

Центр культуры "Рекорд"

10:00 – 17:00 - Мастер-классы от творческой лаборатории "РестАрт"

12:00 – 16:00 - Конкурс детского рисунка "Спасибо за Победу!"

12:00–14:00 - Чай и угощение для ветеранов

10:00–21.00 - Фотовыставка "Мы помним".

13:00 - Документальный фильм "Бакуров"

17:00 - Моноспектакль "Память"

18:30 - Документальный фильм "Бакуров"

20:00 - Художественный фильм "Случай с Полыниным"

Парк Победы на Гребном канале

12:00 – 22:00 - Праздничная культурно-развлекательная программа

16:00 – 19:00 - Арт-проект "Рио-Рита – радость Победы"

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (Белый зал)

10:00 - Фильм "Горячий снег"

13:00 - Фильм "Единственная дорога"

Нижегородский государственный художественный музей

11:00 – 19:00 - Выставка "Победа глазами детей"

17:00 – 17:25 - Песочное шоу "Дорогами войны"

Усадьба Рукавишниковых

12:00 – 19:00 - Постоянная экспозиция "Великая Победа"

Нижегородский государственный выставочный комплекс

11:00 – 19:00 - Выставка произведений ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Алексея Чаннова.