Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 апреля 2017 12:04  [142] Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая
26 апреля 2017 17:55  [312] Пополнение в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
26 апреля 2017 14:54  [207] Трио американских музыкантов выступит в Нижнем Новгороде 27 апреля
25 апреля 2017 18:59  [340] Нижегородский драмтеатр получил приз в номинации "За лучший актерский ансамбль" на фестивале в Кинешме
25 апреля 2017 11:00  [548] Кинкажу и кенгуру Хагена пополнили нижегородский зоопарк "Лимпопо"
24 апреля 2017 19:10  [150] Более 300 человек посетили "ЭкоБиблиоНочь" в Канавинском районе Нижнего Новгорода
21 апреля 2017 17:21  [507] "Золотая хохлома" представит весенне-летнюю коллекцию аксессуаров и детской мебели "Лизонька" 23 апреля
21 апреля 2017 15:24  [377] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде на 21-28 апреля 2017 года
21 апреля 2017 11:06  [387] Нижегородская администрация готовит 18 пляжей к лету 2017 года
20 апреля 2017 14:20  [396] Нижегородский Парк "Швейцария" намерен сохранить "Колесо обозрения"
Культура и отдых

Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая

27 апреля 2017 12:04  [142] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры 27 апреля 2017 года.

Площадь Минина и Пожарского

На площади Минина и Пожарского с 10:00 – 10:45 пройдет военный парад войск Нижегородского гарнизона, с 10:45 – 11:00 - построение колонны ветеранов и движение к Вечному огню и начало всероссийской акции "Бессмертный полк" (время уточняется) С 11:15 – 11:40 ритуал у Вечного огня, с 11:40 – 12:20 встреча губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с ветеранами Великой Отечественной войны.

13:00–14:00 - Концертная программа коллективов ДК ГАЗ "Победный май"

14:00–15:00 - Гала-концерт победителей XIII Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов  "Нижегородская мозаика"

15:00 – 16:00 - Гала-концерт победителей конкурса межрегионального эстрадного творчества Хит Парад "Виват! Победа!"

16:00 – 17:00 - Народный блок "Из далека долго течет река Волга"

17:00 –18:00 - Программа Нижегородского Губернского оркестра

18:00–18:30 - Вокальное трио "Интро" (Нижний Новгород)  "Песни, опаленные войной"

18:30–18:45 - Тематический пролог "Ордена Победы"

18:45 – 18:55 - Поздравление Валерия Шанцева с Днем Победы

18:55 – 19:05 - Всероссийская минута молчания

19:05 – 20:00 - Выступление духового оркестра и ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии России 

20:00 – 20:30 - Программа  "Споемте, друзья…." 

20:30 – 22:00 - Молодежная  программа "Будущее за нами…"

22:00 - Фейерверк

Сквер у памятника Козьме Минину

11:00 – 13:00 - Всероссийская акция "Солдатская каша"

Площадка от Дмитриевской до Кладовой башни

12:00 – 16:00 - Выставка военной бронетехники

Площадка от Дмитриевской до Пороховой башни

12:00–16:00 - Проведение мастер-классов "Солдатский треугольник" и акция "Книговорот по-нижегородски", с 12:00–16:00 интерактивные программы для детей: конкурс рисунков на асфальте "Дети рисуют Победу", игровая площадка "Играем вместе!": игры разных лет и поколений, арт-площадка, праздничная акция "Подарок ветерану", 12:00–16:00 спортивная программа "Сила Победы"

Территория Нижегородского кремля. Площадка перед выставкой военной техники

12:00 – 14:00 - программа "Вспоминая военные традиции", 13:30–16:00 детская военно-поисковая игра "Огонь. Скорость. Броня", 14:00–17:00 - праздничная программа "Наша Победа"

Площадка у Зачатьевской башни

14:00 – 17:00 - Выставка "По дороге времени"

09:00 – 19:00 - Программа "Музыка, опаленная войной"

Театральная площадь

12:00 – 16:00 - Социальная акция "Подвиги медицинских работников во время Второй мировой войны и в наше время"

12:00 – 16:00 - Спортивно-патриотическое мероприятие "Подтянись за каждый день войны"

Центр культуры "Рекорд"

10:00 – 17:00 - Мастер-классы от творческой лаборатории "РестАрт"

12:00 – 16:00 - Конкурс детского рисунка "Спасибо за Победу!"

12:00–14:00 - Чай и угощение для ветеранов

10:00–21.00 - Фотовыставка "Мы помним".

13:00 - Документальный фильм "Бакуров"

17:00 - Моноспектакль "Память"

18:30 - Документальный фильм "Бакуров"

20:00 - Художественный фильм "Случай с Полыниным"

Парк Победы на Гребном канале

12:00 – 22:00 - Праздничная культурно-развлекательная программа

16:00 – 19:00 - Арт-проект "Рио-Рита – радость Победы"

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (Белый зал)

10:00 - Фильм "Горячий снег"

13:00 - Фильм "Единственная дорога"

Нижегородский государственный художественный музей

11:00 – 19:00 - Выставка "Победа глазами детей"

17:00 – 17:25 - Песочное шоу "Дорогами войны"

Усадьба Рукавишниковых

12:00 – 19:00 - Постоянная экспозиция "Великая Победа"

Нижегородский государственный выставочный комплекс

11:00 – 19:00 - Выставка произведений ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Алексея Чаннова.

 

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph