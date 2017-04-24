ЗС НО одобрило в I чтении передачу имущества региона в бесплатное пользование медвузам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило в первом чтении передачу имущества региона в бесплатное пользование медицинским вузам. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 27 апреля 2017 года.

Законопроект подразумевает те движимые и недвижимые объекты, которые находятся в управлении организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области, и используются для практической подготовки студентов. Кроме того, аналогичная норма касается и общежитий.

Новая норма предусматривает передачу имущества Нижегородской области в безвозмездное пользование федеральным вузам, учредителями которых являются минздрав РФ и минобр РФ. Речь идет о тех учреждениях, которые дают медицинское и фармацевтическое образование.

В настоящее время бесплатное использование помещений, находящихся в собственности регионов, федеральными государственными вузами, готовящими врачей и фармацевтов, предусмотрено законодательством РФ. Соответствующая норма вводится в областной закон для того, чтобы узаконить передачу имущества этим образовательным организациям в безвозмездное пользование.