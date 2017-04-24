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Культура и отдых

Нижегородский оперный театр готовит премьеру оперы "Алеко" к 16 ноября

27 апреля 2017 13:38  [44] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский оперный театр готовит премьеру оперы "Алеко" к 16 ноября 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила завлит театра Елена Третьякова 27 апреля.

По ее словам, 26 апреля состоялось очередное заседание художественного совета театра, на котором были представлены эскизы декораций к предстоящей премьере 83 театрального сезона – опере Сергея Рахманинова "Алеко". Постановка будет открывать традиционный ежегодный фестиваль "Болдинская осень", который состоится уже в рамках нового сезона.

В либретто постановки рассказывается о жизни цыганского табора и истории отношений цыганки Земфиры и ее мужа Алеко. Одноактная опера будет представлена на сцене вместе с обновленным спектаклем "Моцарт и Сальери".

Художником-постановщиком премьерного спектакля стал главный художник Чувашского государственного театра оперы и балета Валентин Федоров. Он отметил, что в декорациях он старался подчеркнуть и трагичность происходящих событий, и красоту степных просторов, и романтику цыганской жизни.

Список актеров, задействованных в постановке, на данный момент не утверждён.

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