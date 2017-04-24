Нижегородское Заксобрание приняло закон о независимой экспертной оценке при вырубке деревьев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон о независимой экспертной оценке при вырубке деревьев. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента 27 апреля 2017 года.

Закон "Об охране озелененных территорий" дополнен положениями о том, что компенсационное озеленение может не проводиться при вырубке аварийных деревьев и при вынужденной вырубке зеленых насаждений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ранее документ не уточнял требования к экспертам, которые определяют, больное или здоровое дерево подлежит сносу. Теперь предполагается, что к оценке растений будут привлекаться независимые эксперты. Однако решение о сносе и компенсации будет принимать муниципалитет. Результатом экспертной оценки должно быть заключение, содержащее инвентаризационную ведомость зеленых насаждений, план размещения существующих растений и пояснительную записку.

Напомним, в феврале 2017 года сообщалось, что 50 деревьев в центре Нижнего Новгорода подлежат вырубке по решению администрации Нижегородского района.