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Бизнес

Сбербанк рассчитывает на участие более 100 предпринимателей в бесплатной программе "Бизнес класс"

27 апреля 2017 16:31  [53] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк рассчитывает на участие более 100 предпринимателей в бесплатной программе "Бизнес класс". Об этом сообщает пресс-служба банка 27 апреля 2017 года.

"В 2017–2018 годах совместная бесплатная программа Сбербанка и Google "Бизнес класс", направленная на развитие микро- и малого бизнеса, охватит 41 регион и более 100 тысяч предпринимателей со всей России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа "Бизнес класс" получила поддержку правительства РФ: курирующий данное направление первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов отметил востребованность программы и целесообразность ее распространения в регионах страны. В настоящее время в программе принимают участие более 40 тысяч предпринимателей из 13 регионов РФ, представляющих Республики Татарстан и Чувашиию, Свердловскую область, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейскую АО, Амурскую, Магаданскую, Владимирскую, Нижегородскую, Сахалинскую области и Чукотский автономный округ.

Планируется, что до конца 2017 года "Бизнес класс" будет запущен в Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тюменской, Омской областях и Республике Карелия.

Программа рассчитана как на действующих, так и на начинающих предпринимателей. Более опытные представители бизнеса займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием профессиональных навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в России появлялось всё больше квалифицированных предпринимателей. Уже сегодня мы видим реальные примеры того, как благодаря программе "Бизнес класс" люди делают свой бизнес более эффективным", - отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

СПРАВКА:
"Бизнес класс" представлен в двух режимах - "онлайн" и "интенсив". Первый включает в себя видеоуроки, тестовые задания, вебинары и дополнительные материалы. Второй доступен в регионе реализации проекта и состоит из всех компонентов режима "онлайн", а также подразумевает наставничество и встречи с опытными экспертами.

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является ЦБ РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира.

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