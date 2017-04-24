ЗС НО в первом чтении одобрило запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области в первом чтении одобрило запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 27 апреля 2017 года.

Инициатором законопроекта "Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина на территории Нижегородской области" выступила фракция КПРФ в Заксобрании. Первоначально планировалось, что законопроект будет предусматривать также запрет на продажу этой продукции в нестационарных торговых объектах, однако позже разработчики сняли эту норму и оставили только запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

При обсуждении законопроекта у депутатов возник ряд вопросов. Основной из них касался возможностей реализации этого закона в случае его принятия. "Отсутствие соглашения с полицией - это проблема. Я надеюсь, что оно все-таки появится. Мы будем на это рассчитывать. В любом случае, у нас таким правом могут быть наделены органы местного самоуправления", - отметил руководитель фракции КПРФ Владислав Егоров.

"Надо будет предусмотреть, кто будет этими вопросами заниматься. Если мы говорим об органах МСУ, надо понимать, какие им ресурсы понадобятся. Принять законопроект с пониманием того, что он не будет исполняться, это как минимум странно", - подчеркнула депутат Ольга Щетинина (фракция "Единая Россия").

У депутата Александр Шаронова (фракция "Единая Россия") возник вопрос относительно названия законопроекта. "Это какая-то общепринятая формулировка? Потому что из соображений русского языка, если доставка – то чего-то куда-то. Электронная система доставки никотина в организм, что ли?", - сказал Шаронов. "Наверное, да – из аппарата в организм", - ответил спикер ЗС НО Евгений Лебедев (фракция "Единая Россия").

В целом законопроект был одобрен депутатами. За него проголосовали 30 из присутствующих членов парламента, против – четверо, еще четверо воздержались. "Принятие этого закона в первом чтении нас мотивирует на работу. А проблема очень серьезная. Давайте запустим этот механизм", - сказала депутат Галина Колчкова (фракция "Справедливая Россия").

Напомним, ранее при обсуждении этой инициативы, руководитель государственно-правового департамента правительства Нижегородской области Леонид Литвиненко подчеркнул, что необходимо будет провести оценку регулирующего воздействия, поскольку законопроект касается работы юридических лиц.