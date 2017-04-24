Полиция проводит проверку по заявлению об избиении депутата Анны Татаринцевой в Нижнем Новгороде

Анна Татаринцева
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Полиция проводит проверку по заявлению об избиении депутата городской Думы Анны Татаринцевой ("Справедливая Россия") в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу.
Заявление было подано депутатом 24 апреля 2017 года. В нем сообщается о том, что конфликтная ситуация с дальнейшим нанесением побоев произошла в ходе съемки сюжета для авторской телепрограммы "Доброе дело" на территории садоводческого товарищества в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
"В заявлении указывается, что шли съемки сюжета про многодетную семью, у которой сгорел дом с имуществом. Представители СМИ и городских властей захотели привлечь внимание общественности", – отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что в полицию поступило и заявление со стороны второго участника конфликта – соседей семьи.
На данный момент полицейские проводят проверку и опрашивают свидетелей. Кроме того, проводится медицинская экспертиза.
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