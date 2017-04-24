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Политика

Полиция проводит проверку по заявлению об избиении депутата Анны Татаринцевой в Нижнем Новгороде

28 апреля 2017 13:03  [421] Политика
Анна Татаринцева

Анна Татаринцева

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Полиция проводит проверку по заявлению об избиении депутата городской Думы Анны Татаринцевой ("Справедливая Россия") в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу.

Заявление было подано депутатом 24 апреля 2017 года. В нем сообщается о том, что конфликтная ситуация с дальнейшим нанесением побоев произошла в ходе съемки сюжета для авторской телепрограммы "Доброе дело" на территории садоводческого товарищества в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"В заявлении указывается, что шли съемки сюжета про многодетную семью, у которой сгорел дом с имуществом. Представители СМИ и городских властей захотели привлечь внимание общественности", – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в полицию поступило и заявление со стороны второго участника конфликта – соседей семьи.

На данный момент полицейские проводят проверку и опрашивают свидетелей. Кроме того, проводится медицинская экспертиза.

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