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Культура и отдых

Главный нижегородский фонтан начал работать на пл.Минина и Пожарского 28 апреля

28 апреля 2017 16:49  [55] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главный фонтан Нижнего Новгорода начал работать на пл.Минина и Пожарского 28 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Нижегородский водоканал".

В 2017 году главный нижегородский фонтан празднует свой 170 юбилей, поэтому "Нижегородский водоканал" сопроводил начало его работы запуском в небо 170 воздушных шаров и организовал выступление артистов на площадке рядом с объектом.

Открывая церемонию, генеральный директор "Нижегородского водоканала" Александр Прохорчев рассказал гостям праздника, что именно с этого фонтана началась история водоснабжения нашего города.

"Сейчас уже трудно такое представить, но в былые времена фонтан являлся единственным источником питьевой воды, куда она с помощью первых трубопроводов подавалась из реки Волги. До этого момента горожане вынуждены были набирать воду из реки самостоятельно, преодолевая большие расстояния. Открытие фонтана стало для всех настоящим праздником. С того времени водоканалом проделано многое, и сегодня водоснабжение имеется в каждой квартире. Но, как и прежде, сохраняя традицию, мы каждый год собираемся вокруг фонтана и празднуем его открытие", - сказал Александр Прохорчев.

Как отметили в пресс-службе, в конструкции фонтана используется комплекс новейших технологических решений - установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение, которое создает эффект "танцующей" воды. Фонтан дважды реставрировался, для него построена подземная часть, и установлено новое оборудование.

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