Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 5 мая 2017 года Культура и отдых

Приволжский филиал ГЦСИ Арсенал Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

29 апреля - Команда молодых архитекторов проведет акцию "Музыкальный субботник в сквере на Покровке" на пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской. Начало в 11:00.

30 апреля - Празднование православного Дня жен-мироносиц. На парковой сцене мероприятие откроется праздничным концертом. В этот день на территории парка Дубки будут организованы мастер-классы для детей и различные спортивные мероприятия. В течение всего праздника будет работать полевая кухня, а гостей угостят свежим сбитнем (Парк Дубки, Ленинский район). Начало в 12:00.

30 апреля - С симфонической программой выступит оркестр Мариинского театра под управлением Валерий Гергиева. (Нижегородская филармония, Кремль, корпус 2). Начало в 12:00.

1 мая - Празднование "Красной горки" в Нижнем Новгороде. Это праздник окончательной победы весны над зимними холодами. В этот день гости поучаствуют в старинных обрядах и хороводах, потанцуют, споют любимые песни у самовара, поиграют в городки и запустят воздушных змеев. Родители с детьми смогут принять участие в увлекательном народном состязании - "катании крашеных яиц". В празднике примут участие: фольклорные ансамбли "Свети-Цвет", "Синий лён", "Макошь", "Чекуры", "Покрова", "Светлица" "Оладушки", КИР "Новик", мастера декоративно-прикладного искусства. (ул. Горбатовская, 41., Музей быта народов Нижегородского Поволжья "Щёлковский хутор"). Начало в 13:00.

1 мая - Гала-концерт XIII Городского конкурса патриотической песни. (Театр "Комедiя", ул. Грузинская, 23). Начало в 15:00.

1 мая - Вторая Монстрация - ежегодное пародийное шествие, массовая художественная акцию в форме демонстрации. Парадная колонна участников торжественно пройдет по улице Рождественской, а потом соберется на площади Маркина. Сбор всех желающих в 14:30 на площадке у ул. Рождественской, 4.

3 мая - В рамках Пасхального фестиваля на сцене Нижегородской филармонии пройдет второй благотворительный концерт с участием солистов академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством художественного руководителя академии, народной артистки России Ларисы Гергиевой. Артисты представят камерную программу из русских романсов и мировых оперных шедевров (Нижегородская филармония, Кремль, корпус 2). Начало в 19:00.

5 мая - Историко-патриотический квест "Горьковская правда", приуроченный к юбилею великого русского писателя, Максима Горького! Участие в квесте – даст возможность не только открыть для себя личную историю писателя, но и прикоснуться к его творчеству. (ул. Большая Покровская 37, филологический факультет. Необоходима предварительная запись). Начало в 15:00.

Дни работы Приволжского филиала ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде в майские праздники:

С 29 апреля по 3 мая и с 5 по 10 мая правое крыло Арсенала открыто с 12:00 до 20:00. Для посещения в эти дни открыты четыре выставки: "Отоваренная мечта" - экскурс в историю советского дефицита, "Голландский музейный плакат. 1985–1997", "Свежий слой" - выставка о современном уличном искусстве и нижегородских культурных традициях, "В нижегородском порту" - серия фотографий Владислава Ефимова (Москва), сделанных в январе 2017 года на Стрелке. Левое крыло Арсенала не работает 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. (Кремль, корпус 6).