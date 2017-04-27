Нижегородский ХК "Торпедо " расстался сразу с двадцатью хоккеистами Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ХК "Торпедо " расстался сразу с двадцатью хоккеистами. Об этом сообщается на официальном сайте "Торпедо".

Согласно информации сегодня заканчивается срок действия контрактов с нижегородским клубом у следующих игроков: вратарей - Михаила Бирюкова, Ильи Проскурякова и Максима Аляпкина, защитников - Артёма Ступникова, Романа Дерлюка, Ильи Колганова, Станислава Егоршева, Максима Осипова, Николая Лукьянчикова, Георгия Морева и Сэма Лофквиста, а также нападающих - Максима Кицына, Даниила Жаркова, Николая Жердева, Дмитрия Семина, Александра Фролова, Никиты Рогова, Бобби Батлера, Брендона Макмиллана и Владислав Богословский. Все вышеназванные хоккеисты покидают нижегородскую команду.

Ожидается, что Михаил Осипов продолжит карьеру в уфимском "Салавате Юлаеве", а Михаил Бирюков и Дмитрий Семин следующий сезон проведут в подмосковном "Витязе".