Серная кислота вытекла из цистерны на станции ГЖД Нижний Новгород-Сортировочный 30 апреля Происшествия

Фото: ГЖД

Серная кислота вытекла из цистерны на станции Горьковской железной дороги (ГЖД) Нижний Новгород-Сортировочный 30 апреля 2017 года. Об этом сообщили на ГЖД.

Течь серной кислоты в составе грузового поезда выявлена в 13:50. Цистерну отцепили от состава и отправили на станцию назначения Игумново с отдельным локомотивом. Как сообщает пресс-служба, к 16:20 часам 30 апреля течь устранили.

В результате происшествия жертв нет.

На месте работают экологи ГЖД и подразделение "Экоспас". Для выяснения причин случившегося создана комиссия Горьковской железной дороги.

Также сообщается, что происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.