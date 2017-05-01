Пумята Свобода и Революция родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Пумята Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пумята Свобода и Революция родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в апреле 2017 года. Об этом пресс-служба зоопарка сообщила 2 мая.

Отмечается, что это уже третье потомство у пары кугуаров в зоопарке "Лимпопо". Две самки пумы родились утром 22 апреля. На пятые сутки сотрудникам зоопарка удалось осмотреть и взвесить детенышей: их вес составляет 486 и 684 грамма. Малыши здоровы, чувствуют себя хорошо.

"Бетти и Бонифаций – хорошая, удачно сложившаяся пара, которая уже третий раз радует нас здоровым потомством. Через две-три недели малыши немного подрастут, окрепнут и, скорее всего, мама уже начнет выводить их на прогулки по вольеру, так что в скором времени увидеть пумят смогут все посетители зоопарка", - рассказал директор "Лимпопо", депутат Гордумы от КПРФ Владимир Герасичкин.

"Поскольку малыши появились на свет 22 апреля, в День рождения Владимира Ильича Ленина, было решено дать им соответствующие клички: Свобода и Революция", - подчеркнули в зоопарке.

Напомним также, что в октябре 2014 года в семье пум родились трое детенышей. До этого два детеныша пумы появились на свет в нижегородском "Лимпопо" в мае 2010 года.