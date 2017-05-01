Премьера спектакля "Интимная комедия" состоится на сцене нижегородского театра "Комедiя" 19-21 мая Культура и отдых

Театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера спектакля "Интимная комедия" состоится на сцене нижегородского театра "Комедiя" 19-21 мая 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре.

Согласно информации, постановка подготовлена по пьесе английского драматурга XX века Ноэла Пирса Кауарда. Сюжет спектакля повествует о случайностях, которые кардинально меняют жизнь главных героев. В антураже французского курортного отеля и парижской квартиры перед зрителями разворачивается история двух пар молодожёнов.



Режиссером-постановщиком спектакля является Кирилл Витько (Омск), художник-постановщик – Борис Шлямин. В спектакле заняты актеры: Надежда Ковалева, Игорь Михельсон, Алина Гобярите, Иван Гапонов, Мария Кром.



Премьерные показы пройдут на большой сцене театра 19-20 мая в 18:00, 21 мая в 12:00, 11 и 22 июня в 18:00.



Напомним, что репетиции нового спектакля в театре "Комедiя" начались 31 марта 2017 года.