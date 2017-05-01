ГУММиД отменило закупку на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородское метро

МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (ГУММиД) отменило закупку на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Ранее ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" разместило электронный аукцион на строительство выхода из подземного перехода ст. "Московская" в здание центрального универмага на объекте "Участок продления II очереди метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга". Заказчиком выступает ГУММиД.

Начальная (максимальная) цена контракта – 30,5 млн рублей. Источник финансирования: бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год, в том числе за счет субсидии из бюджета Нижегородской области. Срок выполнения работ был обозначен 15 декабря 2017 года.

Аукцион должен был состояться 15 мая, однако 28 апреля заказчик его отменил. Причиной послужила некорректность составления сметной документации. В документации закупки содержится информация о том, что в локальном сметном расчете сметная стоимость в пункте 217 Затвор ЗТ-С-0410В занижена минимум на 1,5 млн рублей. В ответ на это заказчик сообщил, что закупка отменяется.

Напомним, что на апрель 2017 года ведется строительство станции "Стрелка" в Канавинском районе. Начало обкатки поездов на станции метро "Стрелка" запланировано на май 2018 года.