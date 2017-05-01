Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2017 14:01  [11] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег 4-9 мая
02 мая 2017 13:55  [26] Нижегородская администрация планирует в июне провести аукцион на покупку 150 городских автобусов
02 мая 2017 13:36  [75] ГУММиД отменило закупку на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде
02 мая 2017 12:49  [154] Пумята Свобода и Революция родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
02 мая 2017 12:33  [175] Нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на пл.Горького
02 мая 2017 12:12  [136] Количество жалоб на противоправные действия МФО в Нижегородской области за 2016 год выросло на 15%
02 мая 2017 11:32  [67] Межвузовский волонтёрский лагерь "Живая земля" пройдет в Нижегородской области с 2 по 5 мая
02 мая 2017 10:20  [439] Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина
02 мая 2017 09:43  [139] Нижегородские синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды в течение дня 2 мая
02 мая 2017 09:15  [108] "Игры победителей" среди перенесших онкозаболевания детей пройдут в Нижегородской области с 5 по 7 мая
Общество

Нижегородская администрация планирует в июне провести аукцион на покупку 150 городских автобусов

02 мая 2017 13:55  [26] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует в июне 2017 года провести аукцион на покупку 150 городских автобусов. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации 2 мая.

В частности, предполагается провести аукцион на покупку 50 автобусов среднего класса и 100 автобусов большой вместимости. В целом администрация в 2017 году планирует приобрести 200 городских автобусов.

Как сообщает управление по работе со СМИ, информацию об этом озвучил сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи Валерий Лунев.

"В настоящее время 50 автобусов уже пришли на предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Они проходят стадию оформления и готовятся к выходу на линии примерно через месяц. Кроме того, в первой декаде июня мы намерены провести аукцион на покупку 50 автобусов среднего класса вместимости, а во второй декаде в наших планах публичные торги еще на 100 автобусов большой вместимости", - уточнил Валерий Лунев.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что на закупку автобусов облправительство выделит администрации 221,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует списать около 80 автобусов в I полугодии 2017 года. На декабрь 2016 года инвентарный парк МП "Нижегородпассажиравтотранс" состоял из 835 автобусов.

По данным управления по работе со СМИ администрации, в настоящее время (на начало мая 2017 года) автобусный парк НПАТ насчитывает 525 единиц подвижного состава. За последние два года город купил 177 новых автобусов, в том числе 30 "гармошек". После приобретения еще 200 единиц парк муниципальных автобусов обновится на 70%.

За год автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" перевозят 82 млн человек - около 250 тысяч пассажиров в сутки.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph