Нижегородская администрация планирует в июне провести аукцион на покупку 150 городских автобусов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует в июне 2017 года провести аукцион на покупку 150 городских автобусов. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации 2 мая.



В частности, предполагается провести аукцион на покупку 50 автобусов среднего класса и 100 автобусов большой вместимости. В целом администрация в 2017 году планирует приобрести 200 городских автобусов.



Как сообщает управление по работе со СМИ, информацию об этом озвучил сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи Валерий Лунев.

"В настоящее время 50 автобусов уже пришли на предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Они проходят стадию оформления и готовятся к выходу на линии примерно через месяц. Кроме того, в первой декаде июня мы намерены провести аукцион на покупку 50 автобусов среднего класса вместимости, а во второй декаде в наших планах публичные торги еще на 100 автобусов большой вместимости", - уточнил Валерий Лунев.



В конце декабря 2016 года сообщалось, что на закупку автобусов облправительство выделит администрации 221,5 млн рублей.



Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует списать около 80 автобусов в I полугодии 2017 года. На декабрь 2016 года инвентарный парк МП "Нижегородпассажиравтотранс" состоял из 835 автобусов.



По данным управления по работе со СМИ администрации, в настоящее время (на начало мая 2017 года) автобусный парк НПАТ насчитывает 525 единиц подвижного состава. За последние два года город купил 177 новых автобусов, в том числе 30 "гармошек". После приобретения еще 200 единиц парк муниципальных автобусов обновится на 70%.



За год автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" перевозят 82 млн человек - около 250 тысяч пассажиров в сутки.