Более 42,4 тысячи нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике 29 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 42,4 тысячи жителей Нижнего Новгорода приняли участие в общегородском субботнике 29 апреля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 2 мая.

Итоги субботника подвели сегодня на оперативном совещании при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове.

Как сообщает управление, в текущем году количество нижегородцев, участвующих в субботнике на 10 тысяч превысило число участников прошлого года. 29 апреля 2107 года жители Нижнего Новгорода собрали и вывезли около 1400 кубометров мусора, ликвидировали шесть несанкционированных свалок. При этом изначально в рамках месячника по благоустройству планировалось убрать 181 стихийную свалку мусора, однако на сегодняшний день уже убрано более 200.

В управлении сообщили также, что в субботнике приняли участие свыше 120 предприятий и коммерческих организаций, все муниципальные предприятия, сотрудники администрации города и районов. Многие нижегородцы по собственной инициативе вышли на уборку своих дворов. В общей сложности работы были организованы почти на 500 территориях - это площадки, прилегающие к предприятиям и социальным объектам, скверы, газоны вдоль дорог, дворы, парки, городские леса, берега озер и рек в черте Нижнего Новгорода.

По информации директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, крупные домоуправляющие компании почти закончили весеннюю уборку, от них несколько отстают ТСЖ. В целом в рамках месячника по благоустройству с 27 марта 2017 года убрано более 73,5 тысяч кубометров мусора, очищено более 24 млн из 25 млн кв.м газонов, отремонтировано более 240 детских городков и спортивных площадок, выполнен ямочный ремонт горячим асфальтом более 22,5 тысяч квадратных метров дорог.

"Благодарю всех нижегородцев, кто принял участие в общегородском месячнике по благоустройству. Что касается подрядных организаций и районных администраций, то для них месячник по благоустройству продолжается. Пока результаты работы не вызывает нареканий только в Автозаводском и Сормовском районах. Остальным есть над чем работать в ближайшие две недели. Что касается субботников, то они продолжатся для районных администраций и подрядчиков, которые не могут должным образом организовать уборку своих территорий", - сказал, подводя итоги рассмотрения вопроса, Сергей Белов.