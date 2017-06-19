Движение транспорта будет временно ограничено на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 22 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет временно ограничено на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 22 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Площадь будет перекрываться на участке от памятника В.П. Чкалову до ул. Варварской на два промежутка времени: с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00. Изменения движения вводятся в связи с проведением общественных мероприятий.



Проезд для всех видов транспорта также будет закрыт по улице Ульянова и улице Минина на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Верхне-Волжской набережной на участке от площади Минина и Пожарского до Музейного переулка и по Георгиевскому съезду.

МКУ "Центр организации дорожного движения" обращает внимание автомобилистов на то, что с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00 22 июня на временно перекрываемых улицах будет запрещена парковка транспортных средств, припаркованные ранее автомобили будут эвакуированы.