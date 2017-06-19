Третья акция "Первый военный рассвет" состоится в нижегородском Кремле утром 22 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Третья акция "Первый военный рассвет" состоится в нижегородском Кремле утром 22 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"В День памяти и скорби каждый нижегородец сможет вспомнить своих соотечественников, которые 76 лет назад в этот день встретили свой первый военный рассвет. Все желающие смогут поставить свечи памяти в Михайло-Архангельском соборе", - сообщают организаторы.

Напомним, памятная историко-патриотическая акция "Первый военный рассвет" проводится в Нижегородском кремле в третий раз. Впервые она прошла в 2015 году и была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Акция проводится Фондом "Нижегородский Кремль" при поддержке правительства Нижегородской области в партнерстве с Нижегородской митрополией, с Общественной палатой Нижегородской области и региональным отделением ООД "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" в Нижегородской области.

Акция состоится 22 июня в 04:00 в Кремле у Вечного огня.

СПРАВКА:

По данным комитета по делам архивов Нижегородской области, всего за годы войны мобилизовано на фронт 884 504 горьковчанина. Погибших и умерших в плену в период Великой Отечественной войны – 334 393 человека. Более 300 горьковчан были удостоены звания Героя Советского Союза. Генералы Василий Георгиевич Рязанов и Арсений Васильевич Ворожейкин стали дважды Героями Советского Союза. 50 горьковчан стали полными кавалерами ордена Славы. Всего за годы войны в Нижнем Новгороде было изготовлено 31 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 16 тысяч самолетов, 101,5 тысяч орудий, 3 бронепоезда., 27 подводных лодок, 1,12 тысяч Катюш, более 150 млн боеприпасов.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, на 1 июня 2017 года в регионе проживает 2 887 участников Великой Отечественной войны и 43 934 труженика тыла.