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Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение из департамента экономики двух новых подразделений. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 21 июня.
Сегодня Гордума одобрила создание управления организации и проведения закупок, а также комитета развития предпринимательства. Департамент экономики, предпринимательства и закупок при этом будет переименован в департамент экономики и планирования.
Напомним, что в январе 2017 года Гордума согласовала переименование департамента экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок.
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