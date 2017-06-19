Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение из департамента экономики двух новых подразделений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение из департамента экономики двух новых подразделений. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 21 июня.



Сегодня Гордума одобрила создание управления организации и проведения закупок, а также комитета развития предпринимательства. Департамент экономики, предпринимательства и закупок при этом будет переименован в департамент экономики и планирования.



Напомним, что в январе 2017 года Гордума согласовала переименование департамента экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок.