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Экономика

Нижегородская Дума согласовала выделение 13,3 млн рублей на компенсации жителям рухнувшего в 2014 году д.32 по ул.Самочкина

21 июня 2017 13:53  [173] Экономика
д. 32 по ул. Самочкина

д. 32 по ул. Самочкина

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала выделение 13,3 млн рублей на компенсации жителям рухнувшего в 2014 году д.32 по ул.Самочкина. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 21 июня 2017 года.

Такое решение Дума приняла в ходе согласования очередных изменений в бюджет города на 2017 год. Доходная и расходная части бюджета были увеличены на 87,7 млн рублей - до 29,6 млрд рублей и 32,6 млрд рублей соответственно. Дефицит не изменится и останется равным 3 млрд рублей.

Из вышеназванных средств 17 млн рублей будут направлены на ремонт дорог и сетей ливневой канализации, 5 млн рублей - на обеспечение транспортной безопасности в метрополитене, 10 млн рублей – на цветочное оформление города, 1,1 млн рублей – на уплату штрафа по сетям водоснабжения для стадиона "Стрелка".

Кроме того, из бюджета будут выделены 676,6 тысяч рублей на текущий ремонт музея А.М.Горького, 600 тысяч рублей – на заключение муниципальных контрактов для информационного обеспечения деятельности Гордумы, 2,1 млн рублей – на изготовление и установку скульптуры "Петр и Февронья" в Приокском районе. Данная сумма переносится с ремонта искусственных сооружений в Приокском районе.

Депутат от КПРФ Евгений Лазарев выступил против переноса средств. Директор департамента финансов Юрий Мочалкин подчеркнул, что скульптура будет изготовлена в рамках софинансирования с областным правительством.

В решении Гордумы также отмечается, что будут выделены 600 тысяч рублей на оплату услуг по охране д.32 по ул. Самочкина, частично рухнувшего в 2014 году, и 13,3 млн рублей – на выплату компенсаций его жителям.

При этом с департамента финансов снимается 7,5 млн рублей – экономия при выборе организатора размещения облигационного займа (напомним, победитель отбора АО "Сбербанк КИБ" предложил цену контракта в 0,01 рубля, – прим. НИА "Нижний Новгород"), и 22,2 млн рублей - экономия от проведения конкурса по реконструкции детского театра "Вера".

Как сообщалось в мае 2017 года, Гордума одобрила увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода почти на 280 млн рублей.

Напомним также, что по обрушению д №32 по ул. Самочкина продолжается рассмотрение уголовного дела в суде.

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