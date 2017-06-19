Гордума согласовала создание Общественной палаты в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала создание Общественной палаты в Нижнем Новгороде. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня 2017 года.



Согласно принятому документу, для формирования палаты будет создана конкурсная комиссия из десяти человек, шестеро из которых будут представлять общественность, четверо - депутатов.



Как сообщила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко ("Единая Россия"), срок полномочий палаты – два года, численность – 33 человека. Депутат Алексей Ситдиков (ЕР) предложил внести в документ возможность исключения члена из общественной палаты по решению 2/3 при неучастии его в работе. Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова отметила, что предложение "спорное – могут быть "вкусовые" решения". Ситдиков отметил, что не настаивает и предложил рассмотреть его правки в документ позднее.

В решении Гордумы также говорится, что основной задачей городской Общественной палаты станет выявление общественно значимых проблем, общественный контроль за деятельностью городской власти, воплощение в жизнь инициатив горожан. Палата, согласно документу, будет обладать правом правотворческой инициативы.

Нижегородцы смогут стать кандидатами в члены Общественной палаты, приняв участие в конкурсе в порядке самовыдвижения без сбора подписей. Их избранию будут предшествовать открытые дебаты и презентация.



За создание общественной палаты в итоге проголосовали 29 из присутствующих 39 депутатов.

Предполагается, что на форуме "Активный Нижний", который состоится в августе, будут определены кандидаты в члены Палаты, и в сентябре ожидается её первое заседание.

В проекте положения также говорится, что кандидатов вправе будут выдвигать общественные объединения и иные некоммерческие организации. При этом политические партии своих кандидатов в формируемый совещательный орган выдвигать не смогут.

Общественная палата будет считаться сформированной, если в её состав по итогам конкурса войдут более половины от установленного положением числа членов.

Напомним, что фракция "Единой России" в Гордуме в марте 2017 года заявила о намерении инициировать создание Общественной палаты Нижнего Новгорода.