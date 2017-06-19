Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2017 19:04  [145] Почти 300 тысяч нижегородцев участвовали в голосовании за лучшего врача в 2017 году
21 июня 2017 18:23  [98] "Нижегородская область сегодня находится в авангарде здравоохранения России", - Евгений Лебедев
21 июня 2017 18:04  [160] Администрация Заволжья просит депутатов ЗС НО решить проблему подтопления города параллельно со строительством гидроузла
21 июня 2017 17:45  [133] Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством речной воды из-за нефтяных отходов в Волге
21 июня 2017 17:40  [353] "Руководителей за такие зоопарки, как в парке "Швейцария", нужно выгонять", - Николай Сатаев
21 июня 2017 17:06  [451] Нижегородская Дума отменила обязанность родителей предоставлять справки "из соцзащиты" для льготного питания в школах
21 июня 2017 16:53  [127] Движение транспорта ограничивается на ул.Гордеевской в Нижнем Новгороде 22-23 июня из-за ремонта труб
21 июня 2017 16:07  [254] Нижегородское правительство намерено внедрить программу ремонта школ региона в 2020 году
21 июня 2017 15:38  [158] Нижегородская администрация планирует внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением в 2018 году
21 июня 2017 15:26  [117] МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за гроз в Нижегородской области 21 июня
Общество

Гордума согласовала создание Общественной палаты в Нижнем Новгороде

21 июня 2017 14:39  [215] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала создание Общественной палаты в Нижнем Новгороде. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня 2017 года.

Согласно принятому документу, для формирования палаты будет создана конкурсная комиссия из десяти человек, шестеро из которых будут представлять общественность, четверо - депутатов.

Как сообщила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко ("Единая Россия"), срок полномочий палаты – два года, численность – 33 человека. Депутат Алексей Ситдиков (ЕР) предложил внести в документ возможность исключения члена из общественной палаты по решению 2/3 при неучастии его в работе. Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова отметила, что предложение "спорное – могут быть "вкусовые" решения". Ситдиков отметил, что не настаивает и предложил рассмотреть его правки в документ позднее.

В решении Гордумы также говорится, что основной задачей городской Общественной палаты станет выявление общественно значимых проблем, общественный контроль за деятельностью городской власти, воплощение в жизнь инициатив горожан. Палата, согласно документу, будет обладать правом правотворческой инициативы.

Нижегородцы смогут стать кандидатами в члены Общественной палаты, приняв участие в конкурсе в порядке самовыдвижения без сбора подписей. Их избранию будут предшествовать открытые дебаты и презентация.

За создание общественной палаты в итоге проголосовали 29 из присутствующих 39 депутатов.

Предполагается, что на форуме "Активный Нижний", который состоится в августе, будут определены кандидаты в члены Палаты, и в сентябре ожидается её первое заседание.

В проекте положения также говорится, что кандидатов вправе будут выдвигать общественные объединения и иные некоммерческие организации. При этом политические партии своих кандидатов в формируемый совещательный орган выдвигать не смогут.

Общественная палата будет считаться сформированной, если в её состав по итогам конкурса войдут более половины от установленного положением числа членов.

Напомним, что фракция "Единой России" в Гордуме в марте 2017 года заявила о намерении инициировать создание Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице Горький-Пешков в Нижнем Новгороде на фестивале Место19 июня 2017Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице "Горький-Пешков" в Нижнем Новгороде на фестивале "Место"

Александр Жунев

Фоторепортажи
Избрание главы Нижнего Новгорода
21 июня 2017 16:38Избрание главы Нижнего Новгорода

НИА Нижний Новгород

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph