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Общество

Нижегородская администрация планирует внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением в 2018 году

21 июня 2017 15:38  [159] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская администрация планирует внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением в 2018 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года.

Согласно информации, проектирование центра управления дорожным движением в Нижнем Новгороде включает в себя следующие составные элементы: создание собственно центра управления, модернизацию светофорных объектов в части периферийного оборудования, а также внедрение специального центрального программного обеспечения интеллектуальной транспортной системы.

Стоимость разработки проекта составляет 15 млн рублей.

Как сообщили в департаменте, необходимость модернизации светофорных объектов определяется на этапе проектирования после проведения натурных обследований и изучения документации на существующие светофорные объекты. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением запланировано на 2018 год.

Напомним, что создание центра управления дорожным движением и интеллектуальных транспортных систем было включено в программу строительства инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

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