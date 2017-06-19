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Культура и отдых

Десять рок-групп выступят на фестивале "Рок чистой воды" в Нижнем Новгороде 5 августа

22 июня 2017 12:20  [271] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Десять рок-групп выступят на II Международном фестивале "Рок чистой воды" в Нижнем Новгороде 5 августа. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, рок-марафон пройдёт на площади Минина и Пожарского, где на двух сценах с 15:00 до 22:00 выступят десять российских и зарубежных рок-групп.

В этом году фестиваль соберёт музыкантов из бывших союзных республик и немецкого города-побратима Эссена. В фестивале будут участвовать рок-группы и исполнители: BreatheAtlantis (Германия), "Трубецкой" (Беларусь), "Цемент" (Латвия), TheBambir (Армения), "Серьга" (Москва), "Пилот" (Санкт-Петербург), Павел Пиковский (Москва), "Замша", "Реальные кабаны", "Brocoly" и "GoldenFive" (Нижний Новгород).

"В этом году мы ориентировались на такой музыкальный праздник, который объединит на площади Минина не только музыкантов из разных стран, но и соберёт поклонников разных стилей и направлений: от фолк-рока до пост-хардкора", - отметил продюсер фестиваля Игорь Крупин.

Поскольку 2017 год был объявлен Годом экологии в России, и само движение "Рок чистой воды" в конце 80-х годов возникло именно на экологической волне, второй день фестиваля будет посвящен экологическим акциям.

Как уточнила корреспонденту НИА "Нижний Новгород " пресс-атташе фестиваля Светлана Кукина, вход на мероприятие будет традиционно свободным. Однако на время фестиваля площадь Минина будет огорожена рамками безопасности.

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