Нижегородская администрация намерена направить 31 млн рублей на ремонт подземного перехода около Московского вокзала Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить 31 млн рублей на ремонт подземного перехода около Московского вокзала. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно данным, 20 июня горадминистрация объявила электронный аукцион на ремонт подземного пешеходного перехода на площади Революции.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30,74 млн рублей. Источник финансирования: муниципальный дорожный фонд и бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год.

Проведение аукциона назначено на 10 июля. Срок выполнения работы – до 30 ноября 2017 года.

Напомним также, что МКУ "ГУММиД" в июне в третий раз объявило госзакупку на строительство выхода из метро в здание ЦУМа. Цена контракта составляет 32,1 млн рублей.