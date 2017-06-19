Никита Фатеев
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Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего Никиты Фатеева. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Волонтёр".
Согласно информации, Никита Фатеев пропал 22 июня, в четверг, в Ленинском районе. Последний раз его видели около 20:30 по адресу ул. Героя Самочкина д.29 и ул. Академика Баха д.9.
Приметы: среднего телосложения, невысокого роста, волосы темно-русые короткие, глаза серые.
Был одет: красная олимпийка с капюшоном, черные трико, темно-бортовые кроссовки. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время отключен.
Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).
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