Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего Никиты Фатеева Происшествия

Никита Фатеев Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего Никиты Фатеева. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Волонтёр".

Согласно информации, Никита Фатеев пропал 22 июня, в четверг, в Ленинском районе. Последний раз его видели около 20:30 по адресу ул. Героя Самочкина д.29 и ул. Академика Баха д.9.

Приметы: среднего телосложения, невысокого роста, волосы темно-русые короткие, глаза серые.

Был одет: красная олимпийка с капюшоном, черные трико, темно-бортовые кроссовки. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время отключен.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).