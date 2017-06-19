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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве молодого мужчины из-за ревности к девушке

23 июня 2017 12:15  [62] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве молодого мужчины из-за ревности к девушке. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области 23 июня 2017 года.

По версии следствия, 12 февраля 2017 года нетрезвый 33-летний обвиняемый на лестничной площадке в доме по ул. Лебедева Приокского района нанёс мужчине два ножевых ранения. В тот же день 23-летний потерпевший скончался от полученных ранений в городской больнице.

Обвиняемый вину признал. При допросе он сообщил следователям СК, что в тот день находился в гостях у знакомого, который сообщил, что его девушка встречается с другим молодым человеком. Поднявшись к ней, он застал соперника, которому в ходе ссоры и нанес ножевые ранения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.

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