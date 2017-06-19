"Летний кинотеатр" начнёт работу в Александровском саду в Нижнем Новгороде с 24 июня Культура и отдых

Традиционный проект "Летний кинотеатр" начнёт работу в Александровском саду в Нижнем Новгороде с 24 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

На первом в текущем году сеансе кинотеатра под открытым небом состоится показ комедийных короткометражных фильмов.

Как сообщается в пресс-релизе, в дальнейшем программа кинотеатра будет состоять из кинотеки, предоставленной партнерами, а также лучшими фильмами XX века, перешедших в общественное достояние, например, работы Акиры Куросавы, Альфреда Хичкока, Бернардо Бертолуччи и других режиссеров-классиков.

Проведение показов планируется 15, 23, 29 июля, а также 4, 5, 11, 19 августа и 2 сентября.

Также в 2017 году стартовали кинопоказы в сквере Свердлова. Первый кинопоказ уже состоялся 14 июня 2017 года совместно с киноклубом "Cinematika". Участникам продемонстрировали фантастический боевик "Флэш Гордон". Ближайший кинопоказ запланирован на 28 июня. Следующие показы пройдут 12, 26 июля и 9, 23 августа.

"Обращаем особое внимание на то, что мероприятия состоятся только при наличии благоприятных погодных условий", - отмечают организаторы.

СПРАВКА:

Проект "Летний кинотеатр" реализуется ежегодно на территории Нижнего Новгорода муниципальным автономным учреждением культуры "Рождественская сторона". Традиционно кинопоказы проходят по субботам (при благоприятных погодных условиях) в Александровском саду. В 2017 году было принято решение развить новую площадку для реализации проекта в сквере им. Свердлова. Здесь кинопоказы будут проходить каждые две недели по средам.