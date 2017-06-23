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Общество

Сергей Лаптев покинет пост гендиректора нижегородской телекомпании "Волга"

23 июня 2017 17:10  [449] Общество
Сергей Лаптев

Сергей Лаптев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Сергей Лаптев покинет пост генерального директора нижегородской ТК "Волга". Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 23 июня 2017 года.

Он рассказал, что с 1 июля у него завершается контракт с телекомпанией. "Я уведомил учредителей, что не планирую его продлевать", - добавил он.

В свою очередь на телекомпании добавили, что исполняющим обязанности гендиректора "Волги" будет назначена директор по экономике и финансам Ольга Гудкова.

Ольга Гудкова занимает должность директора по экономике и финансам с 1 марта 2016 года. Кроме того, она входила в совет директоров до апреля 2017 года. В апреле он прекратил свое существование, так как была изменена форма управления телекомпанией. Гудкова будет занимать должность и.о. гендиректора до окончательного решения собственников о новом руководителе "Волги".

Напомним, что Сергей Лаптев был назначен генеральным директором телекомпании "Волга" в 2008 году.

СПРАВКА:
Сергей Федорович Лаптев родился 25 декабря 1961 года в г. Горький. В 1985 году окончил Горьковский политехнический институт по специальности инженер-механик по судовым силовым установкам. В 1994 году окончил ННГУ им Н.И. Лобачевского, получив диплом юриста. Участвовал в создании телеканала "Стрежень", "Муз-ТВ" (Нижегородское вещание), "Бизнес-ФМ НН", "Радио Рандеву".

Свой трудовой путь начал в 1985 году инженером-конструктором в ОКБ Машиностроения. В 1992 году поступил на работу в издательство "Курьер" на должность коммерческого директора. В 1995 году Сергей Лаптев перешел на работу в телекомпанию "Волга" на должность коммерческого директора, с 2008 года - генеральный директор телекомпании.

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