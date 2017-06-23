Нижегородская администрация планирует ввести "тарифное меню" в общественном транспорте в августе 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует ввести "тарифное меню" в общественном транспорте в августе 2017 года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 26 июня.



По его словам, "тарифное меню" мэрия подготовила в нескольких вариантах. "Почему мы на сегодняшний день его не заявляем? Потому что оно ещё не утверждено. Необходимо завершить процедуру согласования, и, я думаю, в начале июля мы представим его общественности. Ввести тарифное меню мы планируем в августе", - рассказал Сергей Миронов.



О том, что нижегородская администрация разрабатывает "тарифное меню" на проезд в общественном транспорте различных категорий граждан, стало известно в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что меню будет включать в себя тарифы для 19 категорий: малообеспеченных граждан, школьников, студентов, пенсионеров и других.



Ранее также сообщалось, что администрация планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25-30 рублей.