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Культура и отдых

Нижегородский театр "Вера" представит премьеру "Последние" в Литературном музее 29-30 сентября

26 июня 2017 16:09  [51] Культура и отдых
Литературный музей А.М. Горького

Литературный музей А.М. Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский детский театр "Вера" представит премьеру по пьесе Максима Горького "Последние" в Литературном музее 29-30 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 26 июня 2017 года.

Согласно информации, премьера состоится в интерьерах дома купцов Бурмистровых, который известен нижегородцам как Литературный музей А.М. Горького. Спектакль посвящен 150-летнему юбилею со дня рождения русского писателя. Премьера готовится под руководством режиссера Александра Ряписова, по замыслу которого пространства усадьбы отражают то, какой была жизнь большой семьи в прошлом веке.

В октябре новый сезон театра "Вера" будет отмечен праздничным юбилейным вечером, посвященным 70-летию создателя и художественного руководителя театра Веры Горшковой. В декабре театр подготовит для зрителей традиционные новогодние сказки на сценах ДК им. С. Орджоникидзе, музея Н.А. Добролюбова и Литературного музея А.М. Горького.

Напомним, что театр завершил 26 сезон спектаклем "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" 19 июня 2017 года. 18 сентября спектаклем "Зимняя сказка" официально откроется следующий сезон.

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