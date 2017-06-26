Количество золотых медалистов в Нижнем Новгороде в 2017 году увеличилось на 16% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество золотых медалистов в Нижнем Новгороде по итогам выпуска 2017 года составило 584 человека. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 26 июня.

Напомним, что в по итогам выпуска 2016 года с золотой медалью в Нижнем Новгороде школу закончили 502 учащихся. Таким образом, в текущем году количество "отличников" увеличилось на 16,3% или на 80 человек.

Как сообщает управление, сегодня у мемориального комплекса "Вечный огонь" замглавы администрации города Наталия Казачкова, главы администраций районов города, директор департамента образования Ирина Тарасова, Балахнинский викарий Нижегородской епархии епископ Илия в торжественной обстановке поздравили выпускников, окончивших школу на "отлично", и вручили им золотые медали "За особые успехи в учении".

Обращаясь к выпускникам-медалистам, Наталия Казачкова поздравила их с успешным окончанием школы, пожелала удачи и исполнения желаний. "Вы вступаете во взрослую жизнь, и я желаю, чтобы все задуманное у вас получалось. Вы должны прийти на смену нам и помогать в работе. В добрый путь", - сказала она.

В ходе торжественной церемонии были отмечены выпускники, достойно защищавшие честь Нижнего Новгорода на всероссийских олимпиадах школьников. Наталия Казачкова вручила памятные подарки призеру всероссийской олимпиады по французскому языку, выпускнице гимназии №53 Советского района Дарье Назаровой, призеру всероссийской олимпиады по литературе, выпускнице лицея №180 Ленинского района Арине Мосягиной, призеру всероссийской олимпиады по экологии, выпускнику лицея №165 Автозаводского района Ивану Жирову, призеру всероссийской олимпиады по истории, выпускнице гимназии №50 Канавинского района Екатерине Бахараевой, призеру всероссийской олимпиады по физической культуре, выпускнице гимназии №80 Сормовского района Марии Семеновой.

"В этом учебном году среднюю школу окончили 5514 человек. Каждый десятый выпускник в Нижнем Новгороде - с золотой медалью. 2017 год стал самым урожайным с точки зрения наград высшей пробы - медаль "За особые успехи в учении" получили 584 нижегородца. Это большая заслуга педагогов, родителей и самих ребят, конечно, которые заслужили эти государственные награды - первые в своей жизни. Мы с радостью всех поздравляем", - резюмировала Казачкова.

Муниципальная образовательная система Нижнего Новгорода включает в себя 167 общеобразовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучались 120 546 детей. На протяжении последних пяти лет успеваемость учеников остается на уровне 99,9%. В 2017 году 56 тысяч ребят имеют по итогам года оценки "4" и "5", это на три тысячи человек больше, чем в 2016 году.

Кроме того, результаты школьного ЕГЭ 2017 года в Нижнем Новгороде показали, что по семи дисциплинам 45 выпускников набрали максимальные 100 баллов. Наиболее востребованными среди предметов по выбору являются обществознание, физика и история.

В 2016-2017 году департамент образования продолжил работу по оптимизации системы дополнительного образования детей. Охват детей занятиями в учреждениях допобразования при этом увеличился до 38 314 детей (в прошлом году – 36 560 детей). Кроме того, была активизирована работа по развитию детского общественного движения в рамках проекта "Территория успеха", в котором приняли участие 32 648 детей из 155 образовательных учреждений. В двух школах (№№85 и 118) было внедрено "Российское движение школьников".

В различных этапах всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году приняли участие более 60 тысяч ребят. Многие юные нижегородцы участвовали не в одной, а в двух и трех олимпиадах. Победителями и призерами регионального этапа стали 158 учеников, всероссийского – 27 (из 40 по Нижегородской области или 68% от всех призовых мест по региону).

Девять общеобразовательных учреждений вошли в число 500 лучших школ России: лицей №40, лицей №28, лицей №36, лицей №82, лицей №165, лицей №87, гимназия №53, гимназия №1, школа №102. 164 педагога дополнительного образования завоевали призовые места во всероссийских конкурсах; 132 педагога - в международных конкурсах в области воспитания и дополнительного образования.

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России" в 2017 году стал учитель истории и обществознания гимназии №184 Иван Горячков.