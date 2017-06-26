Два комитета ЗС НО решили отложить вопрос продажи "борского" наплавного моста до июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству и комитет по имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области решили отложить вопрос продажи "борского" наплавного моста до июля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на совместном заседании комитетов, 27 июня.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко рассказал, что в настоящее время объект находится на балансе ГУАД, однако принято решение отказаться от него. Как сообщалось ранее, это связано с грядущим запуском дублера Борского моста, который запланирован на 30 июля.

По информации Герасименко, предварительно рассматривались варианты использования этого моста в других местах в Нижегородской области, например на действующих паромных переправах в районе Воротынца и в районе Лыскова, однако мост не подходит для этого по своим техническим характеристикам. Что касается возможности использования моста на Оке, то для этого необходимо будет выполнить его реконструкцию, а конкретно в Нижнем Новгороде – еще и построить подходы, что потребует больших затрат.

Министр также отметил, что вариант покупки этого моста для использования на своих реках рассматривали власти Костромы и Самары, но им объект также не подошел. "Таким образом, есть два варианта: продать мост на металлолом или речникам, которые смогут переоборудовать его под наплавные баржи", - подчеркнул Александр Герасименко.

Депутат Василий Суханов (фракция "Единая Россия"), как и на предыдущем обсуждении, выразил мнение, что необходимо детально изучить возможность эксплуатации моста в Нижнем Новгороде. "Это резервный мост, а организация работы резервного моста не подразумевает строительства подходов. Даже если мы будем ставить крест на этом мосту, нужно это делать с чистой совестью", - отметил он и предложил отложить вопрос на месяц и направить обращение администрации Нижнего Новгорода, предложив ей рассмотреть возможность использования моста в городе. Его поддержала и депутат Наталья Смотракова (фракция "Единая Россия"). Она подчеркнула, что этот вопрос должна рассмотреть эвакуационная комиссия города.

По итогам обсуждения было принято решение направить обращение в администрацию Нижнего Новгорода и, если ответ не поступит до ближайшего заседания ЗС НО (29 июня), отложить рассмотрение вопроса приватизации до июля.

При этом, по словам Александра Герасименко, замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов устно уже сообщил ему о том, что городу этот мост не нужен.

Напомним, 22 июня 2017 года комитет по бюджету и налогам регионального парламента выступил против продажи этого объекта.