Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
28 июня 2017 16:15  [85] Нижегородская администрация планирует ликвидировать "Центральную диспетчерскую службу пассажирского транспорта" к 2018 году
26 июня 2017 13:25  [171] Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 5,5% за пять месяцев 2017 года
26 июня 2017 11:36  [176] Объем промпроизводства в Нижегородской области за январь-май 2017 года вырос почти на 7%
26 июня 2017 11:23  [198] Объем строительства жилья в Нижегородской области снизился на 8% за пять месяцев 2017 года
22 июня 2017 17:05  [148] Объем аграрной продукции в Нижегородской области снизился на 3,5% в январе-мае 2017 года
22 июня 2017 14:16  [298] Профильный комитет ЗС НО одобрил выделение 41 млн рублей на ремонт музея Горького в Нижнем Новгороде
21 июня 2017 13:53  [285] Нижегородская Дума согласовала выделение 13,3 млн рублей на компенсации жителям рухнувшего в 2014 году д.32 по ул.Самочкина
20 июня 2017 14:53  [368] "Теплоэнерго" планирует за 2016 год выплатить в бюджет Нижнего Новгорода в 3,6 раза меньше дивидендов
17 июня 2017 16:43  [214] Нацсоюз агростраховщиков заявляет о рисках снижения урожайности сельхозкультур в ПФО в 2017 году
16 июня 2017 12:52  [203] Расходы бюджета Нижегородской области исполнены на 38,5% за пять месяцев 2017 года
Экономика

Нижегородская администрация планирует ликвидировать "Центральную диспетчерскую службу пассажирского транспорта" к 2018 году

28 июня 2017 16:15  [85] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует ликвидировать МП "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта". Об этом заместитель нижегородского сити-менеджера Ирина Кудрявцева сообщила на комиссии Гордумы по экономике 28 июня 2017 года.

По ее словам, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год ухудшились (напомним, диспетчерская служба – одно из десяти убыточных МП за прошлый год, – прим. НИА "Нижний Новгород"), и принято решение о его реорганизации.

Ирина Кудрявцева пояснила НИА "Нижний Новгород", что ликвидацию предприятия планируется провести до конца 2017 года. "Его функции будут переданы либо ЦОДД (центр организации дорожного движения), либо непосредственно департаменту транспорта",- добавила заместитель главы администрации.

Напомним, что в октябре 2016 года депутат от КПРФ Евгений Лазарев, предлагал рассмотреть возможность ликвидации предприятий, которые больше года являются убыточными.

Напомним также, что совокупный убыток муниципальных предприятий (МУП) Нижнего Новгорода за 2016 год превысил 737 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph