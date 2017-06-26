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Культура и отдых

Нижегородский депкульт обещает запустить первый маршрут проекта "По Руси с Максимом Горьким" осенью 2017 года

28 июня 2017 17:17  [21] Культура и отдых
Памятник Максиму Горькому

Памятник Максиму Горькому

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент культуры администрации Нижнего Новгорода обещает запустить первый маршрут проекта "По Руси с Максимом Горьким" осенью 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 28 июня со ссылкой на директора депкульта Наталью Суханову.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что МБУК "Музей А.М.Горького" получил грант президента РФ на создание туристического маршрута по памятным местам писателя. Грант имеет целевой характер и будет направлен на реализацию музейно-туристического проекта "По Руси с Максимом Горьким", посвященного 150-летию со дня рождения писателя.

"Сейчас мы активно работаем с туроператорами и музеями городов России, которые войдут в маршрут. Первый пробный маршрут планируется запустить уже осенью 2017 года", - сообщила Наталья Суханова 28 июня.

Отмечается, что главная идея проекта "По Руси с Максимом Горьким" - "путешествие по биографии" писателя, знакомство с его творческим наследием, окружением, влиявшим на становление характера и творческого стиля, через города - "гении места".

Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор и тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырем городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 млн рублей, из которых 1 млн рублей - грант Президента РФ, вторая часть - средства городского бюджета.

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