Родители в Нижнем Новгороде получили 15 лет колонии за убийство новорожденного ребенка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Родители в Нижнем Новгороде получили в общей сложности 15 лет колонии за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 28 июня 2017 года.

Установлено, что 31 января 2016 года в квартире дома в Московском районе 27-летняя подсудимая родила здорового мальчика. При этом женщина на учет по беременности не вставала, за медицинской помощью не обращалась.

На следующий день мать и 29-летний отец мальчика утопили малыша в ванной, а тело вывезли в лес в районе ул. Дубравной.

2 февраля тело младенца было обнаружено рабочими-геодезистами. Следователи задержалии подозреваемых 23 марта 2016 года. Тогда сообщалось, что у них есть еще двое несовершеннолетних детей.

В ходе предварительного расследования вину родители признали. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30 п. "в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц), его жену – по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Приговором суда 28 июня 2017 года подсудимый приговорен к 12 годам колонии строгого режима, его супруга – к трем годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.