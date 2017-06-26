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Спорт

Подрядчик во второй раз отложил срок сдачи проекта фан-зоны для ЧМ в Нижнем Новгороде

29 июня 2017 15:14  [78] Спорт
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Подрядчик во второй раз отложил срок сдачи проекта фан-зоны для ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" 28 июня 2017 года.

Согласно информации, сроки по доработке проекта переносятся уже во второй раз, дата переноса на данный момент не уточняется.

Напомним, что в первый раз сроки проектирования фан-зоны были перенесены до 28 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что проект в срок до 1 июня 2017 года должно было выполнить ООО "Дебби" (Москва). Стоимость контракта составила 11,72 млн рублей.

Также напомним, что площадка разместится на пл. Минина и Пожарского. Площадь фан-зоны вместе с прилегающими территориями, согласно техзаданию, составит 6 га. Она будет рассчитана на 15 тысяч человек. Размер основной зоны с визуальным и звуковым покрытием – 50x300 метров. Для площадки потребуется один основной экран размером 16x9 метров и один дополнительный экран в зоне, удаленной от сцены, размером 9x5 метров.

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