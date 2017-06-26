Экс-руководитель структурного подразделения РЖД предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за хищение Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-руководитель структурного подразделения РЖД предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за хищение имущества компании. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура 29 июня 2017 года.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2016 года с использованием своего служебного положения совершил хищение вверенного ему имущества РЖД на 908 тысяч рублей. Его действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ 5 сентября прошлого года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата). От занимаемой должности он был отстранен.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника подразделения РЖД и направила дело в Канавинский районный суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Отмечается также, что обвиняемый частично возместил ущерб, кроме того, наложен арест на его имущество на 400 тысяч рублей.