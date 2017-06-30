Валерий Шанцев и Владимир Путин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 29 июня 2017 года.
Владимир Путин отметил, что за годы работы Валерий Шанцев зарекомендовал себя "грамотным, компетентным руководителем, способным эффективно справляться с широким кругом разноплановых задач и по праву завоевал высокий авторитет и уважение".
Кроме того, глава государства, поздравляя Шанцева, выразил уверенность в том, что его "профессиональный опыт, богатый творческий потенциал и неиссякаемая энергия и впредь будут востребованы в интересах России и ее граждан".
Напомним также, что в ноябре 2016 года Валерий Шанцев указом президента вошел в президиум Госсовета РФ.
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