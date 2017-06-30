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Политика

Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с днем рождения

29 июня 2017 17:32  [519] Политика
Валерий Шанцев и Владимир Путин

Валерий Шанцев и Владимир Путин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 29 июня 2017 года.

Владимир Путин отметил, что за годы работы Валерий Шанцев зарекомендовал себя "грамотным, компетентным руководителем, способным эффективно справляться с широким кругом разноплановых задач и по праву завоевал высокий авторитет и уважение".

Кроме того, глава государства, поздравляя Шанцева, выразил уверенность в том, что его "профессиональный опыт, богатый творческий потенциал и неиссякаемая энергия и впредь будут востребованы в интересах России и ее граждан".

Напомним также, что в ноябре 2016 года Валерий Шанцев указом президента вошел в президиум Госсовета РФ.

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