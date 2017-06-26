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Общество

Движение троллейбусов будет временно прекращено по мкрн Мещерское озеро Нижнего Новгорода в июле 2017 года

30 июня 2017 12:45  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение общественного транспорта изменения в мкрн Мещерское озеро Нижнего Новгорода из-за ремонтных работ в июле 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 29 июня 2017 года.

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ с 12:00 1 июля до 12:00 7 июля будет сокращен путь следования троллейбусов маршрута №3 до улицы Мориса Тореза (троллейбусное депо №2). Путь следования троллейбусов маршрутов №№10 и 25 будет сокращен до остановки "Тоннель Московского вокзала". Движение троллейбусов маршрута №5 будет временно прекращено.

Также с 15:00 1 июля до 12:00 7 июля изменится движение некоторых автобусов:

- маршруты №№ 7, 41, 52, 57, 66, 69, Т-7, Т-9, Т-18, Т-20, Т-44, Т-49, Т-66, Т-113, Т-138, следующие от улицы Акимова в направлении улицы Карла Маркса, будет направлены по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура и Карла Маркса до дома №8/1 по улице Пролетарской. В обратном направлении - по той же схеме;

- маршруты №Т-24, следующие от улицы Акимова в направлении улицы Самаркандской, будут направлены по Мещерскому бульвару и улице Бетанкура. В обратном направлении - по той же схеме;

- маршруты №Т-67, следующие от улицы Должанской в направлении улицы Карла Маркса, будут направлены по улице Акимова, Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура и Карла Маркса до дома №8/1 по улице Пролетарской. В обратном направлении - по той же схеме.

Для автобусов маршрутов №№7, 41, 52, 57, 66, 69 будут организованы временные остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Движение всего остального транспорта по улице Пролетарской (в районе дома №6) 1-7 июля также будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

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