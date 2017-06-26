Нижегородская администрация списала 145 муниципальных автобусов за I полугодие 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация списала 145 муниципальных автобусов за I полугодие 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта 29 июня.



В декабре 2016 года информагентству в мэрии сообщали, что за первые шесть месяцев планируется списать 80 автобусов МП "Нижегородпассажиравтотранс". В итоге, по данным на 30 июня 2017 года, выведено из эксплуатации 145 автобусов.



"Сейчас автопарк МП "Нижегородпассажиравтотранс" насчитывает 525 единиц автобусов. Из них 341 единица - старые, 2007-2010 годов выпуска", - рассказали в департаменте.



В ответе на запрос также отмечается, что во втором полугодии ожидается списание 90 единиц старых автобусов (2007-2010 годы). "До конца 2017 года ожидается поступление 200 единиц новых автобусов. Из них 50 - дизельные, большого класса, 50 - дизельные, среднего класса, 100 - газовые, большого класса. Планируемое число эксплуатационных автобусов на конец 2017 года – 635, из них 251 - с годом выпуска 2007-2010", - добавили в департаменте.



Как сообщалось ранее, "Нижегородпассажиравтотранс" получил 50 новых автобусов 22 мая 2017 года. Отмечалось, что средства на покупку еще 150 машин уже перечислены областному центру.

Напомним также, что 22 июня прошли торги по выбору компании, которая предоставит администрации услуги лизинга по закупке 100 низкопольных автобусов большого класса. Победителем стал АО "Сбербанк Лизинг". По одному аукциону "Сбербанк" запросил 540,8 млн рублей, по второму – 546,9 млн рублей. Победителю необходимо поставить автобусы до 1 августа текущего года.