Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2017 13:16  [26] Нижегородская администрация списала 145 муниципальных автобусов за I полугодие 2017 года
30 июня 2017 13:00  [45] "Кстовский район и кстовские чиновники находятся под особым контролем ОНФ", - Илья Савинов
30 июня 2017 12:56  [67] ООО "Виадук" выполнит ремонт надземного пешеходного перехода на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде
30 июня 2017 12:45  [60] Движение троллейбусов будет временно прекращено по мкрн Мещерское озеро Нижнего Новгорода в июле 2017 года
30 июня 2017 11:38  [152] Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области в выходные дни 1 и 2 июля
30 июня 2017 11:20  [86] Городской семейный фестиваль "МамаСлёт" состоится в Нижнем Новгороде 1 и 2 июля
30 июня 2017 11:08  [139] Нижегородская администрация разрешила "Стройинвест-52" высотную застройку в границах ул.Горького и Барминской
30 июня 2017 11:03  [97] Нижегородская администрация планирует установить первые 50 навигационных конструкций до 15 июля
30 июня 2017 10:22  [176] Ремонт дорог по федеральной программе выполнен в Нижнем Новгороде на 49% по данным на 29 июня
30 июня 2017 09:19  [470] Нижегородские активисты намерены создать рабочую группу по сохранению Почаинского оврага
Общество

Нижегородская администрация списала 145 муниципальных автобусов за I полугодие 2017 года

30 июня 2017 13:16  [26] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация списала 145 муниципальных автобусов за I полугодие 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта 29 июня.

В декабре 2016 года информагентству в мэрии сообщали, что за первые шесть месяцев планируется списать 80 автобусов МП "Нижегородпассажиравтотранс". В итоге, по данным на 30 июня 2017 года, выведено из эксплуатации 145 автобусов.

"Сейчас автопарк МП "Нижегородпассажиравтотранс" насчитывает 525 единиц автобусов. Из них 341 единица - старые, 2007-2010 годов выпуска", - рассказали в департаменте.

В ответе на запрос также отмечается, что во втором полугодии ожидается списание 90 единиц старых автобусов (2007-2010 годы). "До конца 2017 года ожидается поступление 200 единиц новых автобусов. Из них 50 - дизельные, большого класса, 50 - дизельные, среднего класса, 100 - газовые, большого класса. Планируемое число эксплуатационных автобусов на конец 2017 года – 635, из них 251 - с годом выпуска 2007-2010", - добавили в департаменте.

Как сообщалось ранее, "Нижегородпассажиравтотранс" получил 50 новых автобусов 22 мая 2017 года. Отмечалось, что средства на покупку еще 150 машин уже перечислены областному центру.

Напомним также, что 22 июня прошли торги по выбору компании, которая предоставит администрации услуги лизинга по закупке 100 низкопольных автобусов большого класса. Победителем стал АО "Сбербанк Лизинг". По одному аукциону "Сбербанк" запросил 540,8 млн рублей, по второму – 546,9 млн рублей. Победителю необходимо поставить автобусы до 1 августа текущего года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph