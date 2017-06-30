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Общество

Рособрнадзор отказал ННГАСУ в аккредитации по ряду направлений

30 июня 2017 15:20  [1500] Общество
ННГАСУ

ННГАСУ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Рособрнадзор отказал Нижегородскому государственному архитектурно-строительному университету в аккредитации по ряду направлений. Об этом сообщается в документах на сайте ведомства.

Согласно информации, 29 июня 2017 года и.о. руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев подписал приказ, в соответствии с которым ННГАСУ признано прошедшим госаккредитацию по всем профильным направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров и научно-педагогических кадров до 2023 года.

При этом надзорное ведомство не аккредитовало вуз по специальностям "Экономика и управление" (бакалавриат, магистратура и аспирантура) и "Юриспруденция" (бакалавриат и магистратура).

На сайте университета сообщается, что после 4 июля руководство Института экономики, управления и права и Международного института экономики, права и менеджмента ННГАСУ проведет оргсобрания. На них будет рассказано о возможностях перевода в другие вузы или на другие аккредитованные направления в рамках ННГАСУ, а также о возможностях получения диплома установленного образца.

Напомним, в августе 2016 года министерство образования и науки РФ ликвидировало Нижегородский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

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