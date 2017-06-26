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Бизнес

"Онтранс-НН" и "Компас" будут эвакуировать автомобили на штрафстоянку по ул. Чачиной с 1 июля 2017 года

30 июня 2017 16:07  [33] Бизнес

Фото: "Онтранс-НН"

ООО "Онтранс-НН" и ООО "Компас" заявили о создании консорциума и эвакуировании автомобилей на штрафстоянку по ул. Чачиной 39а с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Онтранс-НН" 30 июня.

"На сегодняшний день это единственная площадка для перемещенных автомобилей, отвечающая современным требованиям безопасности и комфорта. Сейчас на территории хранения эвакуированных машин завершается благоустройство, отрабатывается упрощенный механизм по выдаче транспортных средств", - отмечается в сообщении.

"Для автовладельцев это означает, что им не придется искать своё авто по городу и всю процедуру оформления документов, включая "визу" сотрудника ГИБДД, можно будет пройти в одном месте. Если раньше нижегородцам приходилось тратить на это около двух-трех часов, то теперь получить эвакуированный автомобиль можно всего за 30 минут", - заявил генеральный директор ООО "Онранс-НН" Никита Злобин.

"Особое внимание участников консорциума, на долю которого приходится около 85% принудительного перемещения машин в Нижнем Новгороде, нацелено на совершенствование антикоррупционных мер. В частности, планируется внедрение электронной очереди и видеофиксация всего процесса эвакуации: от перемещения до выдачи авто. Для удобства нижегородцев уже оборудован клиентский зал, где установлены терминалы оплаты", - добавили в пресс-релизе.

"Безусловно, эвакуация автомобилей, припаркованных в запрещенных местах. Мы намерены нивелировать этот процесс. Судя по статистике, нижегородцы стали реже нарушать режим парковки, и сейчас самое время объединиться, чтобы предложить законодателям более совершенные варианты по организации парковочного пространства, оставив эвакуацию как крайнюю меру", - подчеркнул Никита Злобин.

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