Четыре человека погибли в ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области 2 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД региона.
По предварительной информации установлено, что водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге между с. Медынцево и д. Успенское Арзамасского района Нижегородской области, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек. В результате ДТП водитель 1982 года рождения и три пассажира транспортного средства 1983, 1986 и 1979 годов рождения погибли. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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