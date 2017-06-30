Школа из г. Бор Нижегородской области стала победителем IV Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" Общество

МАОУ СШ №4 города Бор Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

МАОУ СШ №4 города Бор Нижегородской области стала победителем IV Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России". Об этом сообщает региональное министерство образования 3 июля 2017 года.



Церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" состоялась в Москве.

Первое место в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования" получила МАОУ СШ №4 города Бор Нижегородской области. На втором месте ГБОУ "Школа №1467" города Москвы, на третьем - Крымский Республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.

Победителей в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования" объявила заместитель Министра образования и науки России Татьяна Синюгина. Она отметила, что успешная инклюзия возможна только при правильном психолого-педагогическом сопровождении. "Вне зависимости от оценки жюри, каждый из вас каждый день достигает таких вершин, которые позволяют детям чувствовать себя нужными и востребованными", - подчеркнула заместитель министра.

В первом (региональном) этапе конкурса, завершившемся 9 июня, в Нижегородской области победителями были признаны: в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования" МАОУ СШ № 4 г.о.г. Бор; в номинации "Лучшая инклюзивная школа" МБОУ "Школа №54" Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Первый Всероссийский конкурс среди инклюзивных школ "Образование для всех" состоялся весной 2013 года. Всего на Конкурс поступило 120 заявок из 20 субъектов Российской Федерации. Победителями стали ЦО ГБОУ СОШ 1429 (г. Москва) и ГБОУ СОШ 21 (г. Ставрополь).

В 2017 году конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 гг." по пяти номинациям в несколько этапов: первый этап - региональный (заочный) этап - с 30 мая по 9 июня 2017 года, второй этап (финал) - 16 июня – 29 июня 2017 года.