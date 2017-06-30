Стоимость проезда на нижегородской канатной дороге повышается с июля до 100 рублей

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Стоимость проезда на нижегородской канатной дороге повышается до 100 рублей с июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.
Согласно опубликованной информации, билет подорожал с 1 июля 2017 года. Стоимость разового проезда (в одну сторону) составит 100 рублей.
При этом цена льготных и обычных проездных не изменится.
Напомним, что последний раз стоимость билета на канатную дорогу повышалась в мае 2015 года – с 80 до 90 рублей.
Напомним также, что с апреля 2017 года на канатной дороге можно расплачиваться бесконтактными банковскими картами.
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