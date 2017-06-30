Восемь перевозчиков оспаривают в суде конкурсы по новым нижегородским маршрутам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь перевозчиков оспаривают в суде конкурсы по новым нижегородским маршрутам общественного транспорта. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Иск от индивидуальны предпринимателей Ирины Капустиной, Натальи Назаренко, Хайдяра Хасянова, Сергея Конина, Сергея Шамина, Андрея Белоусова, Дмитрия Савина и ООО "АВТО-НН" поступил в суд 28 июня 2017 года. Истцы просят признать недействительными открытые конкурсы №1 НТ от 30.05.2017 и №2 НТ от 05.06.2017.

Кроме того, половина истцов просила принять обеспечительные меры и приостановить проведение конкурсов до решения суда. В обоснование ходатайства они ссылаются на то, что неприменение обеспечительных мер "приведет к значительному ущербу и увольнению работников, обслуживающих маршруты Т-81, Т-49, Т-23, Т-66". Однако суд в ходатайстве отказал.

Заседание суда по сути иска назначено на 21 августа.

Напомним, по первому конкурсу итоги должны быть подведены 10 июля, по второму – 20 июля 2017 года.