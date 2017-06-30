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Общество

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете оставлять детей младше семи лет в автомобиле без сопровождения

04 июля 2017 09:43  [83] Общество
Медведев Дмитрий

Медведев Дмитрий

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете оставлять детей младше семи лет в автомобиле без сопровождения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Российской Федерации 3 июля 2017 года.

Постановление "Об изменениях в Правилах дорожного движения" предусматривает дополнение в пункт 12.8: "Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица".

Кроме того, вносятся изменения в правила перевозки детей в автомобилях. Как сообщается в постановлении, перевозка детей младше семи лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. При этом перевозка детей от семи до 11 лет может осуществляться как с использованием соответствующих весу и возрасту детских кресел, так и с ремнями безопасности, но на переднем сидении – только с использованием детского удерживающего устройства.

Как отмечается в сопроводительном документе, до настоящего времени при перевозке детей до 12 лет можно было использовать как детские кресла, так и другие средства, позволяющие пристегнуть ребёнка ремнями безопасности. "По результатам проведённых испытаний были сделаны выводы о том, что другие средства, в т.ч. бескаркасное устройство и корректор ремня, не обеспечивают должный уровень защиты ребёнка, сопоставимый с детским удерживающим устройством", - сообщается в постановлении.

Также в Правила внесён ряд изменений юридико-технического характера.

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