Три человека пострадали в ДТП со следовавшим из Ярославля автобусом в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в ДТП со следовавшим из Ярославля автобусом в Нижнем Новгороде 3 июля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, следовавший из Ярославля в Казань автобус "Хендай Универс Спайс" при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Дэу Нексия". ДТП произошло в 00:05 на Московском шоссе, 52.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "Дэу". 24-летний водитель был госпитализирован с сочетанной травмой. Два его пассажира, 25 и 28 лет получили ушибы.