Нижегородские экс-полицейские предстанут перед судом по обвинению в игнорировании заявлений жены Олега Белова Происшествия

Олег Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"

СК завершил расследование дела по обвинению нижегородских экс-полицейских в игнорировании заявлений жены Олега Белова. Об этом сообщается на сайте СК РФ 4 июля 2017 года.

Согласно информации, третье следственное управление ГСУ СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении участковых уполномоченных ОП №5 УМВД по Нижнему Новгороду Дмитрия Обливина и Владимира Филимонова, обвиняемых в совершении преступления по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, они не принимали никаких мер по неоднократно поступавшим обращениям Юлии Зайцевой, которая просила привлечь к ответственности ее супруга Олега Белова.

Зайцева указывала на систематическое совершение ее супругом – инвалидом II группы по психическому заболеванию "шизофрения" – противоправных действий в отношении её и их шестерых малолетних детей. Он угрожал и применял насилие.

"Несмотря на это, участковые уполномоченные полиции Обливин в 2014 году и Филимонов в 2015 году, отказывали в возбуждении уголовных дел, не проводя никаких проверочных мероприятий", - отмечается в сообщении.

В результате Белов в 2015 году убил супругу и своих шестерых детей.

В отношении экс-полицейских утверждено обвинительное заключение, дело направлено в Нижегородский районный суд.

Как сообщалось ранее, свою вину они признали. Всего по делу о халатности проходили шесть человек, в том числе начальник подразделения районного отдела полиции Виктор Миллер.

Напомним, сам Олег Белов приговорен к пожизненному сроку. Кроме жены и детей, он также убил свою мать. 20 октября 2016 года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.